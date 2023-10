Palestinere sier Israel ber dem reise sørover på Gaza eller bli regnet som terrorister

Meldingene er kommet i form av flygeblader merket med det israelske forsvarets navn og logo. De er også sendt som lydmeldinger på folks mobiltelefoner, opplyser innbyggere på Gazastripen til nyhetsbyrået Reuters.

«Hasteadvarsel til innbyggerne i Gaza. Når dere befinner dere nord for Wadi Gaza, er livene deres i fare. Alle som velger å ikke reise fra Nord-Gaza til sør for Wadi Gaza, kan bli regnet som en som medvirker til en terrororganisasjon», står det på flygebladene.

Det israelske forsvaret hevder dette er en upresis oversettelse på X/Twitter.

– Tvangsforflytting

Israel har varslet en bakkeinvasjon på Gazastripen, men det er ikke klart når den skal innledes.

Israel har gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen, blant annet i Gaza by, om å «evakuere» sørover. Ordren gjelder om lag 1,1 million innbyggere og omfatter også sykehus. En rekke arabiske land anklaget Israel så sent som lørdag for å tvangsforflytte store deler av den palestinske befolkningen.

Det samme har FN-eksperter og menneskerettsorganisasjonen Amnesty påpekt. Nylig sa Flyktninghjelpens leder Jan Egeland det samme.

– Dette er ingen evakuering. Å fly ut privilegerte nordmenn fra Israel, det er en evakuering. Dette er en tvangsforflytning av mennesker, et klart brudd på folkeretten, uttalte han til NTB forrige helg.

Luftangrep i sør

Ifølge Israel har 700.000 palestinere dratt sørover, slik Israel har bedt dem om. Men også her gjennomfører Israel luftangrep, og de siste dagene er flere titall mennesker drept i blant annet Rafah og Khan Younis.

Fortsatt er hundretusener av sivile palestinere igjen nord på Gazastripen. Mange av dem frykter at de aldri vil kunne komme tilbake hvis de flykter sørover.

