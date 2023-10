Hiphop-drapet som har fascinert USA i et kvart århundre

På midten av 1990-tallet var hiphop godt etablert som sjanger i Vesten. Noen år tidligere herjet artister som MC Hammer på hitlistene, mens den mørkere, mer samfunnskritiske gangsterrapen havnet i bakgrunnen.

I 1996 var gangsterrapen tilbake på topp, og den mest populære av alle var Tupac Shakur – med artistnavnet 2Pac. To av låtene hans toppet de amerikanske hitlistene det året, og albumet «All Eyez On Me» solgte over en halv million den første uka.

Samtidig var Shakur midt oppi et slags musikalsk gjengoppgjør som skulle koste både ham og erkerivalen Notorious B.I.G. livet. Drapet på 2Pac er fortsatt ikke løst, men nå mener føderale myndigheter de er på rett spor. Forrige torsdag møtte gjenglederen Duane «Keffe D» Davis i retten i Las Vegas, siktet for å ha planlagt og organisert drapet.

Mafiaadvokat

Davis er den eneste gjenlevende av de fire som man antar var i bilen Tupac ble skutt fra. Myndighetene mener han ga ordre om å skyte, og dessuten skaffet våpenet som ble brukt.

Et tegn på hvor profilert saken har blitt, er Davis' forsvarer: Ross Goodman hører til en av Las Vegas' mest kjente familier, og har blant annet forsvart store idrettsstjerner, mens faren forsvarte en beryktet mafiaboss.

Spørsmålet som opptar amerikansk presse, er hvordan Davis gikk fra narkolanger i Los Angeles til å være innblandet i oppgjøret som endte med at han ledet drapet på Tupac.

Kyst mot kyst

Oppgjøret ble kalt East Coast vs. West Coast-rivaliseringen. For Tupacs del begynte det da han ble skutt fem ganger i New York i 1994. Fram til det hadde han og Notorious B.I.G., alias Christopher Wallace, vært svært nære venner. De lekte til og med politi og røver i hagen, heter det i Wallace-biografien «It Was All A Dream».

Etter skyteepisoden anklaget Tupac den tidligere kompisen for å ha kjent til attentatet. Et knapt døgn senere ble Tupac dømt til ett års fengsel for et seksuelt overgrep. Mens han satt i fengsel, slapp Wallace låten «Who Shot Ya?», som Tupac anså som rettet mot ham. Dermed var linjene trukket opp: Tupac som representant for et plateselskap på vestkysten, tross at han var født i New York, mens Wallace representerte østkysten.

De to kystene hadde ulik historikk og forskjellige stilarter, men mest av alt handlet oppgjøret om personer. Da vestkystens Marion «Suge» Knight disset østkystens Sean «Puffy» Combs på en prisutdeling i 1995, eskalerte konflikten. Senere samme år var mange fra østkysten misfornøyd med at vestkystens Snoop Dogg og andre rappere filmet en musikkvideo i New York.

Rykter om at han lever

En rekke andre episoder, samt at konflikten ble stadig mer knyttet til kriminelle gjenger i Los Angeles og andre byer, førte fram til den fatale kvelden i 1996. Den sommeren prøvde folk fra gjengen South Side Crips å stjele et smykke fra en ansatt i Death Row Records, Tupacs plateselskap.

7. september 1996 var rapperen i Las Vegas for å se sin venn Mike Tyson bokse – og møtte på et medlem av Crips som skal ha vært innblandet i ranet. Tupac slo ned Crips-medlemmet, og det brøt ut et slagsmål. Kort tid etterpå satt rapperen i en bil med Suge Knight da en annen bil med Davis og andre Crips-medlemmer kjørte opp på siden av ham.

Det ble avfyrt flere skudd. Tupac og flere andre ble truffet, og rapperen døde på sykehus seks dager senere. Fortsatt finnes det teorier om at han lever, ikke ulikt teoriene om Elvis, skriver det populærkulturelle tidsskriftet Rolling Stone.

Konspirasjonsteorier

Nettopp slike teorier er et eksempel på hvordan drapet – og Tupac Shakur selv – fortsatt fascinerer USA. Ved hver større årsdag er det en rekke artikler i amerikanske medier om 7. september 1996, og frustrasjonen over at man ikke har klart å dømme noen for drapet henger fortsatt igjen hos mange.

Om drapet var et rent gjengoppgjør i Los Angeles, eller om det ble beordret av rapperne fra østkysten, har også vært gjenstand for en rekke spekulasjoner – Davis selv påstår det første, skriver NPR.

For politiet i Las Vegas er pågripelsen av Davis antakelig den siste muligheten til å få svar på spørsmålet om hvem som avfyrte selve skuddene – og dermed få svart på i alle fall noen av påstandene om at de ikke tok drapet på alvor.

– Til de mange som ikke trodde drapet på Tupac Shakur var en viktig sak for dette politivesenet, så kan jeg si: Det stemte ikke, var den tydelige meldingen fra politisjef Kevin McMahill til CBS og andre medier.

Rivalen ble drept

Den nå 60 år gamle Davis har selv innrømmet, i intervjuer og i sin egen selvbiografi «Compton Street Legend» fra 2019, at han var i bilen skuddene ble avfyrt fra.

Ifølge en pensjonert politimann i Los Angeles tilsto han også drapet til politiet for å slippe straff i en annen sak i 2009. Men det var likevel først i september i år at Davis ble pågrepet og siktet, to måneder etter at huset hans ble ransaket av politiet.

Sju måneder senere ble Notorious B.I.G. skutt og drept i Los Angeles. Heller ikke denne drapsgåten er løst, men man mistenker at Davis også var innblandet her. Tupacs gamle rival skal ha vært i sorg over drapet 7. september 1996, og sa han hadde håp om at de skulle finne tilbake til sitt gamle vennskap en dag.