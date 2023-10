Canada mener at Israel ikke sto bak angrep som traff sykehus på Gazastripen

Forsvarsdepartementet i Ottawa viser til en analyse utført av landets militære etterretningstjeneste.

I en uttalelse skriver departementet at analyser tyder på at Israel med stor sannsynlighet ikke sto bak.

Det er mer sannsynlig at sykehuset ble rammet av en rakett på avveie som ble avfyrt fra Gazastripen, ifølge departementet. Analysen er basert på både åpne og lukkede kilder.

Canadas funn er de samme som Frankrike og USA har kommet til de siste dagene.

Ifølge Canada er vurderingen basert på en analyse av skadene som eksplosjonen forårsaket, samt hvilken retning ammunisjonen kom fra.

Hamas har meldt at sykehuset ble rammet av et israelsk angrep, mens Israel har avvist dette og anklaget Islamsk hellig krig for et mislykket angrep mot Israel, som i stedet rammet sykehuset der hundrevis av mennesker hadde søkt tilflukt.

FNs menneskerettskontor har bedt om en internasjonal og uavhengig granskning av hendelsen.

