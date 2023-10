Stoltenberg: – Snakket med Erdogan om Nato og Sverige

– Snakket med president Erdogan om terrorisme og situasjonen i Midtøsten. Vi er enige om at terrorisme må bekjempes og at sivile må beskyttes. Jeg gleder meg over at nødhjelp nå når Gaza. Vi tok også opp Sveriges Nato-medlemskap, skriver Stoltenberg på X, tidligere Twitter.

Tirsdag møter Sveriges statsminister Ulf Kristersson Stoltenberg i Stockholm. Kristersson sa nylig til nyhetsbyrået TT at han «er overbevist om at dette vil løse seg relativt snart».

Tyrkia og Ungarn er de eneste av Natos 31 medlemsland som ennå ikke har ratifisert Sveriges søknad om medlemskap.

[ Hevder russiske styrker doper seg: – Det er som Las Vegas ]

[ Frankrike ber Tyrkia og Ungarn om å godkjenne Sveriges Nato-søknad ]