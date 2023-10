Palestinas president: – Vi reiser ikke fra vårt land

Abbas deltar lørdag på toppmøtet i Kairo sammen med andre ledere fra Midtøsten og Europa. I sin åpningstale insisterte han på at palestinerne blir værende i Palestina.

Flere ledere mener at Israel forsøker å drive bort palestinerne fra Gazastripen ved å gjennomføre omfattende luftangrep, stenge grensene for nødhjelp og be befolkningen søke sørover mot grensen til Egypt.

Abbas er leder for de palestinske myndighetene på Vestbredden, mens Gaza er styrt av Hamas.

