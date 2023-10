Israels militære: 700.000 har flyktet fra Nord-Gaza

– Sivile som er igjen i Gaza by og de nordlige delene av Gazastripen, bør for sin egen sikkerhet flytte sør for Wadi Gaza naturreservat, sa IDF-talsperson Daniel Hagari i en TV-uttalelse lørdag.

Israel fortsatte natt til lørdag luftangrepene mot det palestinske området, og det er meldt om en rekke drepte både sør på Gazastripen og i Gaza by lenger nord.

– Vi vil intensivere angrepene på militære mål og Hamas' regjeringsanlegg i nord og fortsette å angripe mål som kan utgjøre en trussel mot bakkestyrker i de neste stadiene av krigen, fortsatte Hagari.

FN anslår at rundt 1,4 millioner mennesker på Gazastripen allerede har blitt fordrevet fra hjemmene sine.

Lørdag er det to uker siden Hamas gikk til et overraskende angrep på Israel. Siden da har over 7000 mennesker blitt drept i Israel, på Gazastripen og den okkuperte Vestbredden.

Fakta om ofrene for krigen mellom Israel og Hamas

Siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober, er over 7000 mennesker drept i Israel, på Gazastripen og den okkuperte Vestbredden.

* 4385 mennesker er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen, og over 13.500 er såret siden 7. oktober, ifølge Gazas helsemyndigheter. Minst 1756 av de drepte er barn og rundt 1000 kvinner, ifølge samme kilde.

* Det palestinske helsedepartementet i Ramallah har registrert 81 drepte og 1250 sårede på Vestbredden i samme periode.

* Israel har i tillegg oppgitt at 1500 Hamas-krigere ble drept i kampene som oppsto inne i Israel.

* I Israel er over 1400 mennesker drept siden Hamas gikk til angrep mot landet 7. oktober. Blant de drepte er minst 307 soldater, ifølge den israelske hæren (IDF). Over 3600 mennesker ble såret i Hamas-angrepene. Et ukjent antall barn er blant ofrene.

* Minst 210 personer ble tatt til fange av militante palestinere og brakt til Gazastripen, ifølge IDF.

* Blant de drepte og bortførte i Israel er over 160 utenlandske statsborgere , hvorav mange også hadde israelsk statsborgerskap. Ofrene var fra blant annet USA, Thailand, Frankrike, Russland, Nepal, Argentina og Ukraina.

* To amerikanske statsborgere som ble holdt som gisler av Hamas, ble sluppet fri fredag.

