Espen Barth Eide ber om humanitær pause i Gaza

– Det haster med å få nok humanitær hjelp inn til en hardt prøvet befolkning i Gaza. Partene har plikt til å gjøre det mulig at nødhjelp kommer inn, sa Eide i sitt innlegg.

Politikere fra land i Europa og Midtøsten er samlet i Egypt for å diskutere den pågående krigen mellom Israel og Hamas.

– Vi ber partene om en humanitær pause for å gjøre det mulig at blant annet nødhjelp kommer inn. Så må humanitær tilgang opprettholdes og utvides, sa Eide.

Spania og Frankrike er blant landene som har bedt om en humanitær våpenhvile for å få inn nødhjelp til befolkningen på Gazastripen. Norge har foreløpig ikke brukt ordet våpenhvile.

USA vil ha åpen grense

– Det er et folkerettslig krav å sikre at befolkningen har tilgang til humanitær hjelp og at de beskyttes fra de verste effektene av krigen også mens kamphandlingene pågår, sa utenriksministeren i sitt innlegg.

– Den viktigste enkelthandlingen, som vil hindre lidelsen til befolkningen, er at det gjenopprettes tilgang til vann og strøm fra Israel, sa Eide.

Også USAs utenriksminister Antony Blinken understreker viktigheten av å få inn nødhjelp. I en uttalelse oppfordrer han partene til å holde grenseovergangen mellom Gaza og Egypt åpen.

– Grenseovergangen Rafa bør holdes åpen, slik at en jevn strøm av nødhjelp kan slippe inn. Dette er kritisk for velferden til folk på Gaza, sier Blinken i en uttalelse.

Støtter fortsatt tostatsløsning

I en pressemelding understreker Eide også viktigheten av å jobbe med den langsiktige politiske løsningen.

– Uavhengig av utfallet av den pågående krigen, er jeg overbevist om at det ikke finnes noe alternativ til å gjenoppta politiske samtaler og å fortsette veien mot en fredsprosess, sier Eide.

Han understreker at Norge fortsatt fullt ut støtter en tostatsløsning for Israel og Palestina.

– Denne prosessen har vært fastlåst altfor lenge, og utviklingen på bakken har gått i negativ retning i mange år. For å komme videre må alle parter være rede til å tenke utenfor boksen og faktisk bidra til at vi kommer dit, heter det i uttalelsen fra Eide.

