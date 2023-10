Egypts president: Målet med toppmøtet i Kairo er en kjøreplan for fred i Midtøsten

Møtet, som har fått navnet «Cairo summit for peace», åpnet lørdag. Politikere fra både arabiske og vestlige land skal diskutere den pågående konflikten mellom Israel og Hamas.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er blant deltakerne.

– Målet er å komme fram til en kjøreplan for å få slutt på den pågående humanitære tragedien og gjenopplive fredsprosessen, sa Egypts president Abdel Fattah al-Sisi i sin åpningstale på møtet.

Han la også til at palestinernes sak aldri vil dø ut på Egypts vakt.

Kong Abdullah av Jordan oppfordret toppmøtet til å behandle konflikten på en balansert måte.

– Arabiske land hører et budskap om at palestinske liv er verdt mindre enn israelske, sa han på toppmøtet.

Kong Abdullah sa også at han var rasende over volden mot uskyldige sivile på Gaza.

– Israelske ledere må forstå en gang for alle at en stat ikke kan blomstre hvis den er basert på urettferdighet, sa han i sin tale.

Frankrike ber om humanitær våpenhvile

Frankrikes utenriksdepartement ber om en humanitær våpenhvile på Gazastripen slik at det kan slippes mer hjelp inn til befolkningen.

– Frankrike oppfordrer til dette første steget, skriver departementet på X (tidligere Twitter) lørdag.

Meldingen ble lagt ut etter at 20 lastebiler med nødhjelp passerte grensen mellom Egypt og Gazastripen – den første nødhjelpen som slipper inn i det palestinske området siden Israel innførte full blokade og erklærte krig mot Hamas for snart to uker siden.

[ Gaza får nødhjelp for første gang på to uker ]