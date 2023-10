Bildeanalyse tilsier at sykehusraketten ble avfyrt inne fra Gaza

Litt før klokken 19 tirsdag lyste en rakettsalve opp den mørklagte himmelen over Gaza. Videoer analysert av det amerikanske nyhetsbyrået The Associated Press viser at en av dem viker ut av kurs, faller sammen i lufta og styrter i bakken.

Sekunder senere viser videoene en stor eksplosjon i det samme området, hvor sykehuset Al-Ahli ligger. Den samme konklusjonen har blant annet også USA og fransk etterretning kommet til.

Helsemyndighetene i Gaza har oppgitt at 471 mennesker ble drept i eksplosjonen. Vestlige lands myndigheter har kommet fram til et lavere anslag.

[ Fransk etterretning: Ingenting tyder på at sykehusangrep var israelsk angrep ]