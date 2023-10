100.000 demonstrerte i London for våpenhvile i Gaza

Lørdag er det to uker siden Hamas gikk til et overraskende angrep på Israel. Siden da har over 7000 mennesker blitt drept i Israel, på Gazastripen og den okkuperte Vestbredden.

I Storbritannia ble dagen markert med store demonstrasjoner, både i hovedstaden og i andre byer. I London estimerer politiet at rundt 100.000 møtte opp.

– Demonstrasjonen har gått fredelig for seg. Den beveget seg gjennom byen og stoppet ved 10 Downing Street, kontoret til den britiske statsministeren, sier politiet i en uttalelse.

– Skulle ønske jeg kunne gjøre mer

Demontantene hadde med seg både bannere og palestinske flagg og ropte «Fritt Palestina» i sin ferd gjennom gatene.

Blant de fremmøtte var det også mange palestinere.

– Som palestiner vil jeg gjerne reise hjem en dag. Som en palestiner som har familie på Gazastripen, skulle jeg ønske vi kunne gjøre mer. Men å protestere er det vi kan gjøre akkurat nå, sier en kvinne som ønsker å være anonym til nyhetsbyrået Reuters.

«Wanted for war crimes»

Mange bannere inneholdt også harde slagord mot Israel. Et av dem viste Storbritannias statsminister Rishi Sunak sammen med sin israelske kollega Benjamin Netanyahu og USAs president Joe Biden og med teksten «Wanted For War Crimes» (etterlyst for krigsforbrytelser) under.

Politiet hadde på forhånd advart demonstrantene mot å vise støtte til Hamas. Organisasjonen anses av Storbritannia for å være en terrororganisasjon og er forbudt.

– Viser du støtte til Hamas, vil du bli pågrepet, het det i en uttalelse fra politiet.

