Nyhetsbyrået siterer talsmann Abu Ubaida på at de to er løslatt. Videre heter det at dette har skjedd etter megling med Qatar, og at det er snakk om en mor og en datter.

Ifølge israelske tall ble minst 203 personer bortført fra Israel på ordre fra Hamas og ført til Gazastripen etter angrepet 7. oktober. Rundt 30 barn og tenåringer skal ha blitt tatt.

