Over 100 israelske flyangrep på Gazastripen på én natt

Målene for angrepene var tunnelsjakter, ammunisjonslagre og kommandosentre knyttet til militante palestinere, opplyser IDF fredag morgen. Et Hamas-medlem som anklages for å ha deltatt i terrorangrepet mot Israel 7. oktober, ble likvidert, heter det videre fra den israelske hæren.

Blant målene som ble angrepet, var en moské i Jabalia nord for Gaza by som ifølge IDF ble brukt av Hamas til blant annet å oppbevare våpen.

Ifølge palestinske kilder ble minst 21 sivile drept og 79 såret i israelske luftangrep mot seks bolighus i Khan Younis i sør. De fleste av ofrene var kvinner og barn, og åtte av de drepte tilhørte samme familie, skriver nyhetsbyrået Wafa.

Siden angrepene som krevde rundt 1400 menneskeliv i Israel, har den israelske hæren utført tusenvis av luftangrep mot Gaza. Minst 3785 palestinere er drept, de fleste av dem sivile, ifølge helsedepartementet i den palestinske enklaven.

Torsdag hintet Israels forsvarsminister Yoav Gallant om at en bakkeinvasjon av Gaza kan være på trappene.

