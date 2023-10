Ny Trump-advokat erklærer seg skyldig i valgpåvirkningssak

Avtalen ble inngått etter at juryutvelgelsen startet fredag, skriver ABC News.

Chesebro var sammen med Donald Trump og 17 andre tiltalt for å ha forsøkt å gjøre om på valgresultatet i Georgia og slik underkjenne Joe Bidens seier i presidentvalget i 2020.

Avtalen kommer dagen etter at Sidney Powell, en annen Trump-advokat som skulle stilles for retten sammen med Chesebro, erkjente straffskyld.

Påtalemyndigheten mener at Chesebro var arkitekten bak en plan om å få 16 lokale republikanere til å undertegne et dokument der Donald Trump feilaktig ble utropt til vinner av delstatens presidentvalg. Videre erklærte dokumentet at de 16 var Georgias egentlige valgmenn.

[ Trump trues med fengsel for å ha brutt ordre om munnkurv i bedragerisak ]