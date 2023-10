Mer enn 100 norske barn sitter fast på Gazastripen

– Vi jobber døgnet rundt og bredt for å håndtere denne krisen. Vårt hovedfokus er å få de cirka 200 norske borgerne ut fra Gaza. Av disse er over hundre barn. Vi er svært bekymret for hvordan de har det, sier Eide til VG.

Alle Norges utenriksstasjoner i regionen er fullt operative, sier utenriksministeren. Situasjonen beskrives som krevende.

– Vi har sendt et utryknings-team til Kairo, blant annet med en lege, som skal være klar til å hjelpe når og hvis norske borgere kommer ut fra Gaza til Egypt. Vi er også til stede på Kypros i likhet med en rekke andre europeiske land, sier Eide.

Grenseovergangen Rafah er den eneste ut av Gazastripen som ikke kontrolleres av Israel, og det er her det ventes at utenlandske statsborgere kan komme til å slippe ut.

Lange lastebilkolonner med nødhjelp står fast på egyptisk side av Rafah, som har vært stengt for både evakueringer og nødhjelp de siste to ukene.

Etter at både Israel og Egypt har samtykket til å gjenåpne grensen, venter FN at dette vil skje i løpet av det nærmeste døgnet.

Siden 7. oktober har minst 4137 personer blitt drept på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter. I tillegg er over 13000 meldt såret.

I Israel er over 1400 mennesker drept siden Hamas gikk til angrep mot landet 7. oktober.

Eide reiser lørdag til Kairo for å delta på et toppmøte om krigen på Gazastripen der Egypts president er vert.

[ Demonstrasjoner i Midtøsten: – Regimene må passe seg ]