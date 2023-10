Kina sier atomprogram kun er til selvforsvar

Fredagens uttalelse fra Beijing kommer etter at USA tidligere i uken rapporterte at Kinas kjernevåpenarsenal utvikles mye raskere enn tidligere amerikanske prognoser. Kineserne antas nå å ha over 1000 fungerende atomstridshoder innen 2030.

På spørsmål om USAs påstand, sier Kinas utenriksdepartement at de motsetter seg rapporten. Talsperson Mao Ning kom ikke med noen direkte avvisning av tallene som er lagt fram.

– Vi har alltid holdt våre atomstyrker på et minimumsnivå som er nødvendig for å ivareta landets sikkerhet. Vi har ingen planer om å inngå i noe atomkappløp med noe land, sier Mao og bedyrer at selvforsvar er grunnlaget for landets atomstrategi.

– Ingen land vil bli truet av Kinas atomvåpen så lenge de ikke bruker eller truer med å bruke atomvåpen mot Kina, legger hun til.

Talspersonen slo også tilbake mot USAs «tunge investeringer i oppgradering av atomstyrken» og amerikansk politikk om å tilby atomvåpenforsvar for land som ikke har slike våpen.

– Dette øker risikoen for et atomkappløp og kjernefysisk konflikt og vil bare svekke den globale sikkerheten, advarer Mao.

USA har rundt 3200 atomstridshoder, mens Russland har rundt 4500, ifølge det svenske fredsforskningsinstituttet Sipri. De anslår Kinas arsenal til 410 stridshoder.