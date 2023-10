Fylkeslag hos Moderaterna vil dømme unge til skolegang

Det er lokallaget i Kronoberg fylke midt i Sør-Sverige som har fremmet lovforslaget under Moderaternas landsmøte, som pågår denne uka.

Forslaget innebærer at unge lovbrytere uten avsluttet gymnasutdanning i Sverige, skal kunne idømmes eksamensplikt. Dette skal også gjelde for ungdom som bare dømmes til betingede fengselsstraffer.

Ungdomsfengsel

Dersom det ikke lar seg gjøre å ta utdanningen på en vanlig skole, skal man kunne kombinere skole og soning i ungdomsfengsel, lyder forslaget.

Partiledelsen i statsminister Ulf Kristerssons parti er skeptisk til forslaget. I en uttalelse sier de at dette i praksis vil bety å ilegge en straff uten tidsbegrensning, siden man forlenger skoleplikten til den er fullført.

Sverige har allerede gjort flere innskjerpelser i loven for å få bukt med gjengkriminaliteten, som kraftig økte våpenstraffer og lavere terskel for at politiet kan ransake folk.

Prøveløslatelse med skoleplikt

Under landsmøtet til Moderaterna behandles også et lignende forslag om å kombinere prøveløslatelse for unge lovbrytere med krav om fullført videregående, eventuelt bestått kurs i svensk for innvandrere. Kravet må tilpasses etter hvor alvorlig lovbruddet er, mener forslagsstillerne.

– Det er jo veldig vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet uten å ha fullført eksamen, og da er det rimelig at man stiller krav til den som begår lovbrudd. Det gjør kanskje også tiden i fengsel mer meningsfull, sier Sveriges migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Hun var med på å fremme det sistnevnte forslaget før hun tiltrådte som minister.

