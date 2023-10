EU og USA står sammen om Israel og Ukraina

– Disse konfliktene viser at demokratier må stå sammen, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun og EU-president Charles Michel møtte Biden til toppmøte.

De tre lederne diskuterte en rekke temaer, inkludert konflikten på Gazastripen og Russlands krigføring i Ukraina. I tillegg sto handelsspørsmål og samarbeid om kritisk teknologi som infrastruktur og kunstig intelligens på dagsordenen.

USA er den absolutt viktigste leverandøren av militærhjelp til Ukraina, og EU-lederne ønsker å forsikre seg om at den amerikanske hjelpen fortsetter, trass i økende skepsis blant en del republikanere til å føre den videre.

Biden, som nettopp var i Israel, talte til det amerikanske folk torsdag for å overbevise dem og republikanerne om at en enorm støttepakke han har lagt fram, må bli vedtatt.

Men det kan drøye siden Kongressen i over to uker har vært lammet av en indre strid blant republikanerne, og det er uklart når den kan begynne å fungere igjen.

Det er ikke bare de to store konfliktene som opptar de tre lederne. En amerikansk klimapakke som inkluderer store subsidier til amerikansk industri, har skapt knute på tråden mellom USA og EU.

Sistnevnte er bekymret for at den blir en ulempe for europeiske bedrifter. Dette ble også tatt opp da Biden og von der Leyen møttes i mars for å diskutere en avtale om mineraler til bilbatterier.

