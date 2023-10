WHO håper på helsehjelp til Gaza fredag

WHO sier at den forventer at Rafah-grenseovergangen mellom Egypt og Gaza åpnes for å slippe medisinske forsyninger inn på Gazastripen.

– Våre lastebiler er klare. Vi jobber med Egypt og Palestinske Røde Halvmåne for å forsyninger til Gaza så fort Rafah-grenseovergangen åpner, som forhåpentligvis blir i morgen, sier WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Israel har innført en total blokade av Gaza, og Rafah-grenseovergangen til Egypt har vært stengt. Det har dermed ikke vært mulig for nødhjelp å komme til Gaza.

USAs president Joe Biden sa imidlertid onsdag at Egypt har gått med på å åpne grensa for å slippe til 20 lastebiler med hjelp.

Omtrent 165 lastebiler med forsyninger står og venter på å bli sluppet inn til Gaza, skriver nyhetsbyrået DPA.

FN mener det trengs minst 100 lastebiler med nødhjelpsforsyninger daglig for å møte de enorme behovene.

