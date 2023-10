Gazas befolkning venter desperat på nødhjelp - bombingen fortsetter

Det har nå gått nesten to uker siden Israel begynte luftangrepene mot Gazastripen som svar på Hamas-angrepet 7. oktober.

Heller ikke torsdag var det opphør i angrepene, som rammet boligblokker både nord og sør i det palestinske området.

Opplevelsen av å være i konstant livsfare preger blant annet familien Musa, som har flyktet til byen Deir al-Balah sentralt på Gazastripen.

De søkte tilflukt i et hus i nærheten av et lokalt sykehus. Men onsdag kveld ble bygningen rammet av en rekke eksplosjoner som så ut til å være forårsaket av luftangrep. Huset raste sammen over om lag 20 kvinner og barn, opplyser familien til nyhetsbyrået AP.

– Trodde vi var trygge

Blant dem som ble gravd fram fra ruinene, var Hiam Musa, svigerinnen til Aps pressefotograf Adel Hana.

– Det gir ingen mening. Vi dro til Deir al-Balah fordi det var rolig her, vi trodde vi kom til å være trygge, sier han.

Det israelske militæret oppgir at de etterforsker hendelsen.

Angrepene har ført til enorme ødeleggelser i enklaven der det bor 2,3 millioner palestinere på 360 kvadratkilometer – et område som er mindre enn arealet til mange norske kommuner.

Israel har bedt over 1 million palestinere nord på Gazastripen om å «evakuere» sørover til såkalte trygge soner, men likevel har angrepene fortsatt på hele Gazastripen.

Det Hamas-kontrollerte innenriksdepartementet meldte torsdag om en rekke angrep mot byen Khan Younis sør på Gazastripen. Minst tolv personer meldes drept, mens 40 skal ha blitt såret.

Nord på Gazastripen har luftangrep rammet tre boligblokker i al-Zahra, ifølge innenriksdepartementet. I tillegg er flere hus langs den israelske grensen rammet.

Grønt lys for litt nødhjelp

Onsdag ga Israel klarsignal til at det snart kan bringes inn en begrenset mengde nødhjelp fra Egypt til Gazastripen via grenseovergangen Rafah i sør – den eneste som Israel ikke selv kontrollerer.

Beskjeden om at 20 lastebiler med nødhjelp skal slippe inn, kom samme dag som USAs president Joe Biden besøkte Israel. Men Det hvite hus har understreket at det tidligst kan skje fredag.

Den varslede leveransen er imidlertid kun en brøkdel av hva som trengs. FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths anslår at det må sendes inn 100 fullastede lastebiler hver eneste dag for å møte de enorme behovene for mat, rent vann, medisiner, medisinsk utstyr og drivstoff.

Det er første gang at Israel går med på å lempe litt på den totale blokaden som ble innført etter at rundt 1400 israelere ble drept og over 200 ble tatt som gisler i Hamas-angrepet 7. oktober.

På palestinsk side nærmer dødstallet seg 3500, ifølge Hamas' helsedepartement. I tillegg er 12.500 såret, mens 1300 mennesker antas å være begravd under sammenraste bygninger.

Drikker skittent vann

Så lenge nødhjelpen uteblir, må mange palestinere drikke skittent vann og klare seg med langt mindre mat enn hva de trenger.

FN har tryglet Israel om å slippe inn nødhjelp, men Israel har holdt fast på at blokaden er nødvendig for å oppnå målet om å knuse Hamas.

En av grunnene til at Egypt ikke har villet åpne grensen, er at de frykter å måtte ta ansvaret for hundretusener av palestinske flyktninger i mange år framover.

Før nødhjelpen slipper over Rafah-overgangen, må dessuten egyptiske myndigheter reparere veien som de siste dagene er blitt ødelagt av israelske luftangrep. Ifølge Røde Halvmåne står det parkert over 200 lastebiler med om lag 3000 tonn nødhjelp, som bare venter på å slippe inn.

Kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu har oppgitt at de ikke kommer til å hindre leveranser av mat, vann og medisiner fra Egypt så lenge hjelpen går til sivile sør på Gazastripen. I uttalelsen står det ingenting om drivstoff, som er helt nødvendig for å holde strømaggregatene ved Gazastripens sykehus gående.

Ulike versjoner

Samtidig fortsetter det å komme helt ulike fortellinger om hva som skjedde da Ahli Arab-sykehuset ble rammet av en stor eksplosjon tirsdag kveld.

Helsemyndighetene i Gaza har oppgitt at 471 mennesker ble drept i et israelsk angrep, mens Israel mener at tallet er overdrevet og avviser at de sto bak. I stedet hevdes det at eksplosjonen skyldtes en rakett på avveie avfyrt av Islamsk hellig krig.

Adnan al-Naqa, som var vitne til angrepet, sier at han hørte en eksplosjon og så en enorm brann da han ankom sykehuset.

– Hele plassen sto i brann. Det var lik overalt, barn, kvinner og eldre, sier han.

I timene etter angrepet var journalister fra nyhetsbyrået AFP vitne til at et stort antall lik lå på rekke og rad på et gulv i al-Shifa-sykehuset ikke så langt unna. De var pakket inn i blodstenkte laken og plast.

Mange sårede ble også brakt til sykehuset, der leger i enkelte tilfeller måtte operere uten bedøvelse og mens ofrene fortsatt lå på gulvet.

Militæreksperter sier at så langt er det ikke lagt fram dokumentasjon som kan klargjøre hva som skjedde.

Militsleder drept

Det israelske militæret (IDF) oppga torsdag at de har drept en palestinsk militsleder i Rafah, og at de har angrepet hundrevis av mål, deriblant tunneler og kommandosentre.

Militante palestinere har også avfyrt et stort antall raketter mot Israel siden 7. oktober.

På israelsk side av grensen står det nå hundretusener av israelske soldater som venter på klarsignal til en bakkeinvasjon. Ifølge tjenestemenn i det israelske forsvarsdepartementet er det imidlertid ennå ikke tatt noen beslutning om når offensiven skal starte.

