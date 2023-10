Sveriges statsminister til Brussel

Kristersson drar aller først til stedet der angrepet skjedde, Sanctelette-plassen like utenfor sentrum av Brussel.

Der skal han sammen med Belgias statsminister Alexander De Croo delta i en minneseremoni for de to ofrene.

Det var to menn i 60- og 70-årsalderen som ble skutt og drept av en angrepsmann mandag kveld. En tredje svensk statsborger ble såret i angrepet og får behandling på sykehus.

Angrepet skjedde under en fotballandskamp mellom Sverige og Belgia.

Den antatte gjerningsmannen, en 45 år gammel tunisier, stakk fra stedet, men ble tirsdag morgen funnet av belgisk politi. Under pågripelsen ble han skutt og drept.

Tunisieren skal ha blitt radikalisert, og Den islamske stat (IS) har sendt ut en uttalelse der de hevder at de sto bak angrepet.

Ifølge SVT ble 45-åringen i 2012 dømt til to år og to måneders fengsel for grov narkotikakriminalitet i Sverige. Etter å ha sonet dommen, ble han utvist.

I 2019 søkte han asyl i Belgia, men fikk avslag året etter. Deretter forsvant han fra radaren til belgiske myndigheter.

Kristersson skal også møte belgisk politi og påtalemyndighet og besøke den svenske kirken i Brussel.

[ IS tar på seg ansvaret for drapene i Brussel ]