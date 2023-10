Seks franske flyplasser evakuert etter bombetrusler

Flyplassene i Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse, Beauvais nær Paris er evakuert for at myndighetene kan «fjerne all tvil» om at trusselen er ekte, meldte den ikke-navngitte politikilden tidligere onsdag. Truslene skal ha kommet på epost.

Senere melder flyplassledelsen i Nice, Nantes og Lyon at situasjonen er tilbake til normalen. Flyplassen i Nice skriver på X at sikkerhetstiltak ble satt i verk som følge av etterlatt bagasje.

En talsperson for de franske luftfartsmyndighetene hevder at det har vært bombetrusler mot fire flyplasser, i Lille, Lyon, Toulouse og Beauvais. Vedkommende kunne utdype truslenes karakter.

De siste dagene har det vært flere bombetrusler mot kjente bygg i landet, uten at det har blitt funnet eksplosiver. For tredje dag på rad ble også Versailles evakuert onsdag etter en bombetrussel.