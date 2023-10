Redd Barna: 7.000 barn gjenforent med familiene i Sør-Sudan

Programvaren har blitt benyttet av Redd Barna siden 2017. Dataprogrammet omfatter registreringer av nesten 20.000 barn som er alene, separert eller savnet over hele Sør-Sudan i løpet av de siste ni årene.

– Barn som er på flukt alene er mer sårbare for vold, misbruk og utnyttelse, og det er presserende å returnere dem til foreldrene, står det i en uttalelse fra Redd Barna.

Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange viser til at NRKs TV-aksjon i år går til nettopp Redd Barna og at Sør-Sudan er blant landene det skal samles inn midler til.

– Vi er svært stolte over disse gjenforeningstallene og over Redd Barnas arbeid i Sør-Sudan. Vi ser fram til at midlene fra TV-aksjonen kan hjelpe enda flere barn som rømmer fra krig og konflikt, sier Lange.

