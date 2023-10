Hellestveit frykter ny «IS-vår» og oppblomstring av ekstremisme

Av Snorre Schjønberg/NTB

– Dette er veldig farlig, sier Hellestveit til NTB dagen etter sykehusangrepet i Gaza, et angrep Israel og palestinske grupper skylder på hverandre for.

Hellestveit advarer om at informasjonskrigen kan føre til en oppblomstring av ekstremisme i Vesten.

Hun sier at forrige gang vi hadde en krig der det på denne måten ble kamp om hvem som hadde begått krigsforbrytelser, var i Syria i 2012 og 2013. Da spredte både regimet og opposisjonen sann og usann informasjon om den andre sidens brutalitet.

Verre enn IS

– Den dynamikken ble raskt utnyttet av en organisasjon som IS. IS vant den informasjonskrigen, og både regimet og opposisjonen – altså det syriske folket, tapte, sier Hellestveit.

– Så du frykter noe av det samme nå, en oppblomstring av ekstremisme lik det vi så da IS vokste?

– Denne frykten er enda mer berettiget her, fordi dette er en konflikt som er mye mer symbolsk og til stede også i vestlige samfunn. Det er etter mitt skjønn farligere enn det som kom etter Syria. Det må vi alle være klar over, sier Hellestveit.

Oppfordring til folk

Hun ber alle være oppmerksomme på informasjonskrigen som utspiller seg i krigen mellom Israel og Hamas.

Etter sykehusangrepet som har tatt livet av flere hundre sivile i Gaza, skylder partene på hverandre. Israel har lagt fram det de mener er bevis på at det var en rakett fra Islamsk hellig krig som rammet sykehuset.

– Tekniske bevis er alltid det som står seg i rettsoppgjøret som kommer etter krigen, sier folkerettsekspert Cecilie Hellestveit til NTB.

Hun påpeker at krigen i motsetning til tidligere kriger på Gazastripen denne gang er underlagt straffedomstolen i Haag. Det betyr at det kommer et rettsoppgjør – og det betyr også at partene har enda sterkere interesse av å legge skyld på fienden for angrep som kan være krigsforbrytelser.

– Krigsforbrytelse

– Dette er et forferdelig, forferdelig angrep. Men vi vet ikke hva som har skjedd, og hvem som sto bak. Vi vet ikke om det var en hensikt, og hva den hensikten eventuelt var, sier Hellestveit.

Hun påpeker at sykehus har spesielt sterk beskyttelse i folkeretten.

– Effekten av angrepet tyder på at en krigsforbrytelse har skjedd, men vi vet ikke hva som forårsaket det, sier Hellestveit.

Hun er ikke overrasket over at partene anklager hverandre.

– Dette er en pervers effekt av at domstolen har en jurisdiksjon. Det gjør at begge parter har en ny type interesse av å fokusere på denne typen hendelsen, som noe fienden har ansvar for, sier Hellestveit.

– Vi er alle mål

Hun understreker at det ikke er forbudt å lyve i en krig – og si at motparten har begått en krigsforbrytelse. Begge parter har interesse av det.

– Det er også mange tredjeparter som meler sine egne kaker, som ikke har noe med palestinernes situasjon på Gaza å gjøre. Derfor må både mediene og folk være oppmerksomme på at mye av det som kommer i sosiale medier og spres i ulike kanaler er vinklet for å så splid også i våre samfunn, sier Hellestveit.

– Vi er en del av målene for en veldig tung informasjonskrig.

