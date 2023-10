EUs utenrikssjef: Kan ikke akseptere at Israel stanser vannforsyningen til Gaza

– Å stanse tilførselen av vann til en befolkning som er beleiret, er i strid med folkeretten. Og vi kan ikke akseptere det, sa utenrikssjef Josep Borrell onsdag.

Dette er EUs holdning når det gjelder Ukraina, der russiske styrker beleiret områder og holdt vann tilbake fra lokalbefolkningen, og den bør være den samme når det gjelder Gaza, la Borrell til.

– Det er tydelig uttrykt at det å frata mennesker som er beleiret grunnleggende vannforsyningen, er i strid med folkeretten – i Ukraina og i Gaza, sa Borrell.

Kommentarene kommer etter blandede reaksjoner i EU på utviklinger i krigen mellom Israel og Hamas.

Det var utbredt fordømmelse av Hamas' grusomme angrep på israelske sivile 7. oktober, men landenes reaksjoner på Israels gjengjeldelsesangrep mot Gaza har vært sprikende.

FNs nødhjelpsorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sier at de fleste av Gazas 2,3 millioner innbyggere ikke lenger har tilgang på vann, og at folk er blitt tvunget til å drikke forurenset vann.

