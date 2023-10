Biden advarer Israel: Ikke gjenta USAs tabber etter 11. september

Biden ba israelere som i forrige helg ble rammet av det verste angrepet i landets historie, om å ikke bli blendet av raseri. Israelske myndigheter har omtalt angrepet som «vårt 11. september».

– Jeg vil advare dere som føler på det raseriet, om å ikke bli oppslukt av det. Etter 11. september var vi rasende i USA. Mens vi forsøkte å få rettferdighet og fikk det, gjorde vi også tabber, sa Biden.

Nesten 3000 mennesker mistet livet da terrorister fra al-Qaida styrtet fire fly – to av dem i Verdens handelssenter i New York – 11. september 2001. Like etter terrorangrepet bestemte daværende president George Bush at USA skulle angripe Afghanistan som et første trinn i krigen mot terrorisme.

Biden er i Israel for samtaler med statsminister Benjamin Netanyahu om den pågående krigen mellom Israel og Hamas.

På pressekonferansen informerte Biden også om at USA bevilger 100 millioner dollar – tilsvarende 1,1 milliard norske kroner – til humanitær hjelp på Gazastripen og Vestbredden.

