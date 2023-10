Statsminister Kristersson ber svensker i Belgia være årvåkne

Angrepet i Brussel mandag kveld hadde som mål å ramme svenske borgere og var inspirert av IS, ifølge belgisk påtalemyndighet.

Angrepet skjedde mens Sverige spilte EM-kvalifisering i fotball mot Belgia. Kampen ble stanset i pausen. Kristersson ber alle svensker som befinner seg i Belgia, om å være årvåkne.

Utenriksminister Tobias Billström sier sent mandag kveld at svenske myndigheter jobber tett med sine belgiske kolleger for å finne gjerningsmannen, som rundt midnatt fortsatt var på frifot.

Andersson: – Mine tanker går til ofrene

– Forferdelige nyheter fra Brussel i kveld om døde svensker i et mulig terrorangrep, skriver leder for Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, på X/Twitter.

– Mine tanker går til ofrene og deres pårørende, skriver hun videre.

Sveriges tidligere statsminister oppfordrer videre svensker i Brussel om å lytte til belgiske myndigheters anbefalinger.

To svenske borgere er drept og flere personer er skadd i skyting i sentrum av den belgiske hovedstaden mandag kveld, opplyser politiet.

– Forferdelige nyheter fra Brussel

– Vi har i kveld fått forferdelige nyheter fra Brussel, sier Sveriges justisminister Gunnar Strömmer i en SMS til Aftonbladet.

– Regjeringen og relevante myndigheter jobber intenst med å få mer informasjon om hva som har skjedd. Regjeringen er i direkte kontakt med den belgiske regjeringen. Vi kommer tilbake når vi har mer informasjon, skriver han videre i SMS-en til avisa.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de følger med på skytingen av to svensker i den belgiske hovedstaden Brussel.

– Dette er fortsatt på et tidlig stadium og en etterforskning som ligger hos belgisk politi. Men vi har hele tiden et tett samarbeid med internasjonale partnere, ikke minst når det gjelder terrorforbrytelser, sier talsperson Adam Samara i Säpo til Aftonbladet.

Brussel har økt terrortrusselnivået til det høyeste nivået.

