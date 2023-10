Russland: Valget i Polen bedrer ikke forholdet

Forholdet mellom Polen og Russland har gjennom alle tider vært dårlig, men falt til et nytt lavmål etter det russiske angrepet på Ukraina i fjor.

– For å være ærlig, er det lite sannsynlig i øyeblikket, sa talsmann for den russiske regjeringen, Dmitrij Peskov, da han ble spurt om valgresultatet endrer forholdet.

– Faktum er at polakkene ikke liker oss, de er ikke vennligsinnet mot oss, de har en svært fiendtlig innstilling på alle områder. Vi liker ikke det, sa Peskov og kalte det absurd at to naboland er så fiendtlig innstilt til hverandre.

Liberale Borgerplattformen som vant valget, er like klar i sin støtte til Ukraina som den sittende regjeringen til Lov og rettferdighet. Det eneste partiet som tok til orde for å redusere støtten til Ukraina, høyreradikale Konføderasjonen, fikk langt mindre støtte i valget enn ventet.

