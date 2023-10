Øyenvitne i Brussel: Gjerningsmannen kom inn og skjøt rundt seg

20-åringen sier han sto i bygningen da gjerningsmannen kom inn og skjøt rundt seg.

– Først skjønte jeg ingen ting. Men deretter så jeg at en person lå skutt på bakken. Da skjønte jeg at det var alvor, forteller han til NTB.

– Jeg ble så redd at jeg ikke klarte å røre meg, sier han med skjelvende stemme.

Først da en annen dro i ham og sa at han måtte komme seg unna, lystret beina.

En eldre nabo forteller at han hørte minst seks skudd. Men det tok minst ti minutter før politiet kom, sier mannen, som ikke ønsker å bli navngitt. Bygningen der angrepet skjedde har stått tom i flere år, sier mannen.

De to drepte er svenske statsborgere. Påtalemyndigheten i Belgia melder mandag kveld at de mener gjerningsmannen valgte ut ofre grunnet deres nasjonalitet. En tredje person ble skadd i skytingen.

Bedt om å holde seg innendørs

Etter det antatte terrorangrepet i Brussel mandag kveld har ansatte hos EU-kommisjonen blitt bedt om å holde seg innendørs, melder Reuters.

Minst to personer er drept i angrepet, og ytterligere en er skadd, etter at en angriper avfyrte skudd i området. Belgiske myndigheter har bekreftet at de to drepte er svenske statsborgere.

Terrortrusselnivået i Brussel er hevet til 4 – det øverste nivået.

Angrepet i Brussel mandag kveld hadde som mål å ramme svenske borgere og var inspirert av IS, ifølge belgisk påtalemyndighet.

Von der Leyen: – Vi står samlet mot terror

EU-president Ursula von der Leyen skriver på X/Twitter at hennes tanker går til familiene til ofrene etter skytingen i Brussel.

– Mine tanker går i kveld til familiene til de to ofrene for det avskyelige angrepet som fant sted i Brussel, skriver hun.

Hun skriver videre at hun gir de belgiske politistyrkene hennes fulle støtte for raskt å pågripe den mistenkte.

– Vi står samlet mot terror, skriver von der Leyen.

