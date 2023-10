Oppfordrer svensker i utlandet til økt forsiktighet

– Etter at to svensker ble drept i et terrorangrep i Brussel, oppfordrer vi svensker i utlandet til å observere økt forsiktighet og økt årvåkenhet og å følge råd fra lokale myndigheter, heter det i en uttalelse fra departementet tirsdag.

Svensker bes også om å registrere reisen sin dersom de befinner seg i utlandet.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson sa på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at alt tyder på at angrepet i Brussel var en terrorhandling rettet mot Sverige.

Norges utenriksdepartement oppfordret mandag kveld nordmenn i Brussel til å oppdatere seg på hvilke råd belgiske myndigheter gir, og følge dem.