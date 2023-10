NBC: Hamas sier de er villige til å løslate alle gisler innen en time om bombingen slutter

Det skriver den amerikanske TV-kanalen tirsdag kveld. Hamas holder nærmere 200 sivile gisler i Gaza etter angrepet mot Israel 7. oktober.

NBC-reporter Richard Engel er på grensa mellom Israel og Gaza. Han sier på NBC at han har snakket med en høytstående talsperson i Hamas, som fortalte at Hamas var klare for å slippe gisler fri. Men å slippe gislene nå, under bombingen, kommer ikke på tale, ifølge kanalens reporter.

– Hvorfor skal vi slippe dem fri så lenge Israel fortsetter å bombe? Hvis Israel slutter å bombe kan vi slippe dem på en time. Da er det enkelt, skal Hamas-talsmannen ha sagt.

Samtidig forteller Engel at andre arabiske land skal ha gitt denne beskjeden til Israel.

Krever palestinere frigitt

– Hamas-talspersonen hevder det ikke finnes et trygt sted å slippe gislene nå, skriver NBC.

Talspersonen skal videre ha sagt at Hamas også kan slippe fri israelske soldater som holdes som gissel, men da må Israel løslate alle palestinere i israelske fengsler.

Ifølge den israelske menneskerettighetsgruppa B`tselem var det i sommer rundt 4500 palestinske fanger i israelske fengsler av «sikkerhetsgrunner».





[ Støre beviser troen ved å legger egen skjebne i potten ]