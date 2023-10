Joe Biden skal besøke Israel – og deretter møte Abbas i Jordan

I Israel kommer Biden på nytt til å bekrefte USAs støtte og understreke at Israel har både rett og plikt til å beskytte sine borgere mot Hamas, sier Blinken. Han meldte også sent mandag at USA og Israel er enige om å utarbeide en plan for å innføre nødhjelp til sivile på Gazastripen.

Talsmann John Kirby i Det hvite hus sier at Biden skal ha møter med både statsminister Benjamin Netanyahu og andre representanter for israelske myndigheter.

Etter besøket i Israel skal Biden også reise til Amman for å møte Jordans kong Abdullah, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og palestinernes president Mahmoud Abbas, opplyser Kirby.

Biden har lovet sterk støtte til Israel, og 80-åringen har tidligere gjennomført reiser til konfliktområder. I februar var han på en høyrisikoreise til Ukraina som ble planlagt i dypeste hemmelighet.

Natt til tirsdag melder Reuters at også den amerikanske hærens general Michael «Erik» Kurilla, som er landets øverstkommanderende med ansvar for Midtøsten, har ankommet Israel. Ved det uannonserte besøket uttalte Kurilla at han skal forsikre seg om at Israels militære har hva de trenger for å utkjempe krigen mot Hamas.