Ekspert om Putins Xi-møte: – Han vil føle seg som statsleder

Putin ble møtt av en æresgarde da flyet hans landet på flyplassen i Beijing tirsdag, og han ble kort tid etter ønsket velkommen til Kina i et kort møte med Xi.

Hvor mye får Putin ut av det?

Kina tar denne uka imot representanter for 130 land til en konferanse om det omfattende kinesiske Belte- og veiprosjektet for å åpne handelsruter vestover fra Kina.

– Jeg vet ikke hvor mye Putin får ut av dette besøket. Jeg tror først og fremst det er viktig for ham at han får føle seg som statsleder, og at han får framstår som statsleder overfor eget folk. Han får ikke reist så mye i disse tider, så da er det et poeng å reise ut og møte andre statsledere, sier Tor Bukkvoll til Dagsavisen.

Han er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i både bok-, rapport- og artikkelform.

Etter planen skal Vladimir Putin møte Xi i kulissene av konferansen onsdag. Det er første gang Putin besøker en større verdensmakt siden det russiske angrepet på Ukraina i fjor vår. I forrige uke var han i Kirgisistan.

I skyggen av krigen mellom Israel og Hamas

I samtalene skal internasjonale og regionale saker prioriteres, heter det i en pressemelding fra Kreml.

Besøket skjer i skyggen av krigen mellom Israel og Hamas, der både Kina og Russland søker en balanse mellom sine gode forhold både til Israel og til palestinere og Hamas-allierte Iran.

USA har bedt Kina bruke sin innflytelse i regionen til å hindre at krigen sprer seg,

I Beijing ønsker Putin å styrke de allerede sterke båndene til Kina, som er Russlands viktigste handelspartner, men det er ikke ventet at nye avtaler blir kunngjort.

