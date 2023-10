Våpenhvile sør på Gazastripen i forbindelse med åpningen av Rafah-grenseovergangen

Det opplyser to egyptiske sikkerhetskilder, ifølge Reuters.

Våpenhvilen skjer i forbindelse med åpningen av Rafah-grenseovergangen mellom Gazastripen og Egypt. Hamas, som kontrollerer Gazastripen, sier på sin side at de ikke har noen informasjon om at en våpenhvile er inngått.

Det har tidligere vært meldt at grenseovergangen skal åpnes mandag for at utenlandske statsborgere kan slippe ut av Gazastripen.

Grensen til Egypt ved Rafah er Gazas eneste grense som Israel ikke kontrollerer, men den har etter avtale med Israel stort sett vært stengt siden 2005.

Det norske Utenriksdepartement sendte i helgen en tekstmelding til nordmenn i Gaza der de ba dem vurdere om det var forsvarlig å dra til Rafah for å forsøke å krysse grensen der. Søndag kveld sa UD at det var 170 norske borgere som ønsker bistand fra norske myndigheter til å reise ut fra Gazastripen.

Les mer om krigen i Midtøsten her

[ IDF-talsmann ut mot Norge – sier ingen land kan belære Israel ]