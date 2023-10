Dyster spådom: – Kunstig intelligens kan gi ny finanskrise

– Det er nesten uunngåelig at kunstig intelligens vil gi en ny finanskrise. Og den kan komme allerede mot slutten av 2020-tallet eller på starten av 2030-tallet.

Det sier SEC-leder Gary Gensler til Financial Times. Medier som Business Insider og danske BT har også omtalt saken.

Gensler var en av forfatterne bak en rapport som i 2020 spådde at noen få aktører vil skape både fundamentet og verktøyene som fremtidige selskaper innen kunstig intelligens vil bli bygget på og med, skriver BT.

To-tre modeller vil ifølge rapporten danne rammene for et slikt KI-økosystem, noe som vil gjøre et økonomisk sammenbrudd mer sannsynlig, skriver BT.

«Når én modell eller ett datasett blir sentralt, øker det flokkmentaliteten. Det betyr at alle vil stole på den samme informasjonen og reagere deretter», advarte Gensler allerede da, ifølge den danske storavisen. Nå gjentar han altså advarselen.

Fakta om kunstig intelligens

* Generativ kunstig intelligens (KI) er en type kunstig intelligens som skaper et vidt spekter av data som tekst, dataprogrammer, bilder, 3D-modeller, video eller lyd.

* Teknologien som brukes, kalles maskinlæring, dyp læring og nevrale nett som benytter informasjon som blir matet inn til å generere nye data på egen hånd.

* Generativ KI kan brukes til å automatisere en rekke tjenester. Som snakkeroboter i nettbutikker og banker, svare på epost eller skrive programvare. Maskinlæring kan også brukes til å trene opp andre databaserte assistenter.

* Selv om ideen om kunstig intelligens har eksistert i flere hundre år, og som begrep siden 1956, var det først i 2012 at man første gang fikk brukt teknologien på bildebehandling. Det krever kraftige datamaskiner og store datamengder for å generere nye data.

* At datamaskiner kan ha kunstig intelligens betyr ikke at de også har kunstig bevissthet.

* Det er en flora av KI-tjenester i dag. Blant de mest kjente er: OpenAI ChatGPT som svarer på spørsmål, lager tekst og kan generere datakode. Bildegeneratorer som Midjourney, Stable Diffusion og Dall-E er også kjent.

(Kilder: Store Norske Leksikon, generativeai.net, tek.no)

