Biden: Trygg på at Israel vil følge krigens regler

– Jeg er overbevist om at Israel kommer til å handle under krigens regler. Dette er standarder som demokratiske institusjoner og land følger. Og så er jeg sikker på at det vil være en mulighet for de uskyldige i Gaza å få tilgang på medisin, mat og vann, sier Biden.

Biden mener videre at Hamas må bli fjernet i sin helhet, samtidig som det i konflikten må være en vei mot en palestinsk stat. Han mener det vil være en stor feil om Israel går for en okkupasjon av Gazastripen.

Presidenten sier også at det ikke kommer til å bli nødvendig for USA å bidra med styrker i konflikten, da han mener Israels styrker er godt rustet for oppgaven.

