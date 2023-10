Abbas: Hamas representerer ikke det palestinske folket

Sitatet ble meldt av det palestinske nyhetsbyrået Wafa etter en samtale Abbas hadde med Venezuelas president Nicolás Maduro.

Flere timer senere endret Wafa sitatet slik at Hamas ikke var nevnt konkret. I stedet ble Abbas sitert på at det er Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) som alene er den legitime representanten for det palestinske folk, og «ikke politikken til noen annen organisasjon.»

Det ble ikke lagt ut noen begrunnelse for at sitatet ble endret.

Blant gruppene i PLO, hvor Abbas er leder, er al-Fatah, as-Sa’iqa og Folkefronten for frigjøring av Palestina. Islamistiske Hamas har hatt kontrollen på Gaza etter at de palestinske territoriene ble splittet i 2007, ifølge Store norske leksikon.

Over 4.000 drepte

Siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober er over 4.000 mennesker drept i Israel, på Gazastripen og den okkuperte Vestbredden. De fleste ofrene er sivile:

2.670 mennesker er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen, flere hundre av dem barn. Minst 9.600 er såret.

Væpnede palestinere drepte over 1.400 mennesker i Israel og bortførte over 150 andre. Blant de drepte er minst 279 soldater, ifølge den israelske hæren. Over 3.600 mennesker ble såret i Hamas-angrepene. Et ukjent antall barn er blant ofrene.

På den okkuperte Vestbredden er minst 54 drept og 1.100 såret i israelske angrep, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Sivilforsvaret i Gaza sier at over 1.000 personer er savnet og sannsynligvis ligger begravet i ruinene av utbombede bygninger i enklaven.

UNRWA: Katastrofe uten sidestykke i Gaza

Siden lørdag 7. oktober har Israel gjennomført omfattende luftangrep mot mål i Gaza. Mange bygninger er jevnet med jorden. De 1,1 millioner innbyggerne i den nordlige delen av Gaza er bedt om å evakuere til den sørlige delen i påvente av en bakkeoperasjon. Også den sørlige delen er utsatt for luftangrep.

Israel Palestinians Urban Combat Mange av bygningene i Gaza er bombet den siste uka. Her fra Gaza by lørdag. (Adel Hana/AP)

Israels luftangrep mot Gaza har ført til en katastrofe uten sidestykke for innbyggerne, sier FNs organisasjon for palestinske flyktninger.

– Ikke en dråpe vann, ikke et gram hvete, ikke en liter drivstoff er sluppet inn på Gazastripen de siste åtte dagene, sier UNRWAs generalkommissær Philippe Lazzarini.

Israel opplyste søndag at de har åpnet for vannforsyninger igjen i den sørlige delen av Gazastripen, dit befolkningen i den nordlige delen er bedt om å forflytte seg.

Røde Kors: Sykehus kan bli til likhus

Drivstoffreservene til alle sykehusene på Gazastripen forventes kun å rekke ut mandag, melder FN-organet OCHA.

Sykehusene er i ferd med å gå tom for strøm, ifølge nødhjelpsorganisasjoner. Flere sykehus er også bedt om å evakuere. (DAWOOD NEMER/AFP)

Etter at Israel har kuttet strømforsyningene til Gaza driver sykehusene på nødaggregater. De holder bare anslagsvis 24 timer til, melder de rundt midnatt natt til mandag.

– Hvis aggregatene stanser opp står livene til tusenvis av pasienter i fare, sier FNs humanitære kontor (OCHA) i en uttalelse.

Røde Kors advarte nylig om konsekvensene.

– Det setter nyfødte babyer i kuvøser og eldre pasienter på oksygen i fare. Dialysebehandling stoppes, og man kan ikke ta røntgen. Uten strøm risikerer sykehus å bli til likhus, sa Røde Kors’ regionale direktør Fabrizio Carboni.

