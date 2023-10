WHO ber Hamas sette fri gislene

WHO-sjef Tedros Ghebreyesus advarer om at krigen mellom Israel og Hamas ikke fører til annet enn ødeleggelse og grusomheter.

Han sier han er dypt bekymret for de israelske angrepene som uskyldige palestinske sivile og barn betaler prisen for, og han sa at Hamas-angrepet på Israel var grusomt, ikke kan rettferdiggjøres og må fordømmes.

– Konflikten er en grusom påminnelse om hvor raskt helsa til millioner av mennesker kan settes i fare, sa Tedros til en verdenskonferanse om helse i Berlin, sendt på video fra Manila hvor han for tiden oppholder seg.

Israels militære opplyste søndag at de er kommet til at Hamas tok 155 gisler da de angrep Israel lørdag for en uke siden.

[ – Man kan ikke be 500.000 barn flykte for livet innen 24 timer ]