Israelske myndighetspersoner formidlet utviklingen til leder for USAs nasjonale sikkerhetsråd, Jake Sullivan, i løpet av den siste timen.

Det opplyser han i et intervju med CNN-programmet «State of the Union».

Vannforsyningen på Gazastripen ble skrudd av i forbindelse med Israels blokade av området etter Hamas’ angrep mot Israel forrige helg.

[ Det religiøse hatet virker ikke å kjenne noen grenser ]