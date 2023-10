USA frykter at Iran blir involvert i krigen

– Vi kan ikke utelukke at Iran velger å bli direkte engasjert på en eller annen måte, og vi må være forberedt på alle muligheter, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til CBS.

Han viste til at USA er bekymret for at blant annet Hizbollah og andre Iran-allierte styrker skal åpne en ny front i nord.

– Det er en risiko som vi har vært klar over helt fra begynnelsen, og det er derfor president Biden så raskt sendte et hangarskip til regionen for å sende et klart budskap til enhver stat eller aktør som ville utnytte situasjonen, sa han.

