Skuespiller Piper Laurie (91) er død

Laurie døde lørdag morgen i hjemmet sitt i Los Angeles av naturlige årsaker, sier hennes manager Marion Rosenberg til nyhetsbyrået AP.

Skuespilleren startet karrieren sin i 1949 og ble Oscar-nominert tre ganger: Først i 1961 for filmen «The Hustler», deretter i 1976 for skrekklassikeren «Carrie» og til slutt i 1986 for «Children of a Lesser God».

I «Carrie», basert på boken av Stephen King, spilte hun hovedpersonens forstyrrede mor. Også hovedrolleinnehaver Sissy Spacek ble Oscar-nominert for denne filmen.

Hun spilte også rollen som Catherine Martell i seriesuksessen «Twin Peaks» på nittitallet.

[ Krig og død som fredagsunderholdning er uakseptabelt ]