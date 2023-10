Israelske soldater venter på politisk klarsignal for å innta Gaza

– Vi skal i diskusjoner med vårt politiske lederskap, sier talsperson Richard Hecht i den israelske hæren (IDF).

Israel har bedt sivile nord på Gaza om å komme seg sørover. Lørdag kveld sa IDFs øverste talsperson, Daniel Hagari, at de kommer til å angripe Gaza med flere våpengrener veldig snart. Den siste uka har Israel angrepet området med tusenvis av raketter.

Søndag opplyste IDF om en ny tidsfrist for når sivile skulle være ute av områdene nord på Gaza. Den fristen gikk ut søndag klokka 12 norsk tid.

Skydekke

Avisa The New York Times skrev i natt at operasjonen kan være utsatt fordi skydekke gjør det vanskelig med luftstøtte.

Israel har samlet titusenvis av soldater rundt Gazastripen, og tjenestepersoner sier at alle militære forsyninger er på plass. Lørdag sa statsminister Benjamin Netanyahu til styrkene nær grensen til Gazastripen at «mer kommer», men sa ikke noe om når bakkeinvasjonen vil finne sted.

Forsvarsminister Yoav Gallant diskuterte «humanitære spørsmål» i samtaler med amerikanske politikere søndag, ifølge departementet hans.

Israels utvidede regjering, kalt en kriseregjering, ble av statsminister Benjamin Netanyahu samlet til sitt første møte søndag.

Grenseangrep

Det er anspent også ved grensen mellom Israel og Libanon. Tidlig søndag ble en person drept og tre såret i et angrep mot den israelske landsbyen Shtula, som libanesiske Hizbollah har tatt på seg ansvaret for.

Israel svarte med angrep mot landsbyen Ait el-Shaab på libanesisk side.

Ifølge Haaretz har det blitt avfyrt fem raketter mot en israelsk styrke i nærheten av Libanon søndag.

Militæret har opprettet en sone stengt for offentligheten på fire kilometer fra grensen søndag og sier at de bevisst forstyrrer GPS-tjenester der og på sørfronten ved Gaza.

GPS-forstyrrelsene kan påvirke enkelte apper folk har på telefonene sine, melder talsperson Daniel Hagari på X/Twitter.

Dødstallet stiger

I løpet av de åtte dagene som er gått siden Hamas angrep Israel og drepte over 1300 personer, har 2329 personer blitt drept i israelske luftangrep mot Gazastripen.

Det er over 700 barn blant de drepte, ifølge oversikten fra palestinske helsemyndigheter.

I tillegg er minst 54 drept og 1100 såret i israelske angrep på den okkuperte Vestbredden, ifølge det palestinske helsedepartementet. 126 personer blir holdt som gisler av Hamas på Gazastripen, ifølge den israelske hæren.

Det er ikke kjent hvor mange som er blitt fordrevet som følge av angrepene på Gazastripen, men FN anslo lørdag at det kan være 1 million.

Israel har gitt beboerne nord på Gazastripen flere tidsfrister for når de bør ha forlatt området. Det gjelder omtrent 1,1 millioner innbyggere.

– Masseflukt

Israels ordre om å reise fra den nordlige delen av Gazastripen har utløst en masseflukt, ifølge FN.

– Masseflukten fra nord til sør har pågått siden fredag morgen, etter at Israel beordret innbyggerne om å reise fra områdene i forkant av militæroperasjoner, skriver FN-organet OCHA i en oppdatering søndag.

Rundt 64 prosent av de fordrevne blir tatt hånd om av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) i 102 ulike lokaler. Det blir også anslått at rundt 150.000 har søkt tilflukt hos slektninger, naboer og offentlige bygg.

Snart tomt

Men til tross for å ha blitt bedt om å reise, har mange innbyggere blitt værende i det bombeherjede nord. Blant annet blir det meldt om at titusener skal ha stimlet seg inn i kjelleren under et sykehus i Gaza by.

I tillegg meldes det om at det snart er tomt for de mest grunnleggende forsyningene. FN advarer om at folk snart kan begynne å dø av å bli dehydrert.

– Det har blitt et spørsmål om liv og død, sier Philippe Lazzarini, leder for UNRWA.

– Som siste utvei bruker folk brakkvann fra landbruksbrønner, noe som vekker bekymring for spredning av vannbårne sykdommer, skriver FN-organet OCHA i sin oppdatering.

Ifølge USA har Israel skrudd på vannet sør på Gazastripen, men Al Jazeera skriver at det ikke er vann i rørene i Fukhari og Deir el-Balah sør på Gazastripen.

