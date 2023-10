Israel avviser målrettet angrep mot sivile på flukt i Gaza

BBC skriver at videoen viser et angrep som har skjedd i Salah-al-Din-gata i Gaza by fredag. De har geolokalisert videoen og bekrefter at den er fra veien, som er en av to evakueringsruter fra Nord-Gaza til Sør-Gaza.

Angrepet skjedde etter at Israel hadde gitt beskjed om at folk i Nord-Gaza måtte evakueres til Sør-Gaza. Det er omtalt som en fordrivelse. Helsemyndighetene på Gaza sier det var et israelsk angrep. Israels hær har sagt de undersøker påstandene.

I en oppdatering søndag morgen sier talsperson Jonathan Conricus i Israels hær at det er usannsynlig at Israel sto bak, men at det kan være snakk om et uhell. Han sier man ikke kan stole på Gazas helsedepartement.

– Ikke målrettet angrep

Han la fram en annen video som skal vise selve eksplosjonen.

– Det jeg kan si med sikkerhet er at IDF ikke målrettet angrep det området. Vi vil la sivile dra til sør. Det ville ikke ha gitt mening for oss å angripe. Det som er sikkert er at vi ikke angrep dette området med vilje. Det kan ha vært et uhell, men jeg tviler på det, sier Conricus.

IDF-talsmannen sier at det kan ha vært en veibombe som rammet konvoien.

Conricus anklager igjen Hamas for å aktivt hindre sivile fra å flykte. Han legger fram bilder tatt fra lufta som skal vise to Hamas-kjøretøy som blokkerer veien sivile forsøker å flykte på.

– Hvis det ikke er en ondskapsfull bruk av sivile i krig, så vet ikke jeg. Det viser at Hamas ikke bryr seg om sivile liv, sier Conricus.

Flere døde

Videoen er blitt delt med flere internasjonale medier fra kilder på Gazastripen og er også sendt til NTB. BBC skriver at de har gått gjennom den og sett minst tolv lik, flesteparten av dem er kvinner og barn. Noen av barna ser ut til å være i småbarnsalder.

Andre videoklipp fra samme sted viser flere ofre liggende på gata, mens et kjøretøy brenner – tilsynelatende mens føreren og passasjerene fortsatt er i den.

En lastebil kan også bli sett med det som ser ut til å være flere lik på lasteplanet. BBC skriver at de har sett en video tatt opp før angrepet som viser en lastebil med mer enn 30 personer om bord, men understreker at de ikke vet sikkert at det er den samme som ble rammet av angrepet.

Veien var full av trafikk da angrepet skjedde.

Palestinske helsemyndigheter sier 70 mennesker ble drept i angrepet. Israel sier de etterforsker det, men legger til at Hamas forsøkte å hindre sivile å forlate Nord-Gaza.

