Donald Tusk – politisk ringrev som satser på comeback i polsk politikk

66 år gamle Tusk er den viktigste opposisjonslederen foran søndagens valg. Historikeren med politiske røtter i den antikommunistiske bevegelsen og erfaring med å løse politiske kriser både i inn- og utland, regnes av mange som en garantist for at Polen ikke går i en enda mer autoritær retning og fjerner seg fra EU.

Tusk var Polens statsminister fra 2007 til 2014 og EU-president fra 1. desember 2014 til 30. november 2019. I EU håndterte han store kriser, som migrasjon, økonomisk kollaps i Hellas og Brexit.

Inntil i fjor var han leder for Det europeiske folkeparti (EPP), et kristendemokratisk, konservativt politisk partisamarbeid mellom nasjonale partier i Europa med samme grunnsyn. EPP ble etablert i 1976, og er i dag den største partipolitiske blokken av sitt slag internasjonalt.

En politisk ringrev

Det er dermed en politisk ringrev som har valgt å kaste seg inn i polsk politikk på ny. Han leder den største polske opposisjonsblokken, Civic, basert på kristendemokratiske og liberalkonservative verdier, med røtter i Solidaritet-bevegelsen.

Tusks politiske hovedmotstander er Jaroslaw Kaczynski, leder av det regjerende høyreorienterte og populistiske lov og rettferdighetspartiet (PiS). Tusk og Kaczynski er nærmest erkefiender å regne.

Tusk er en sterk kritiker av Kaczynski og sittende statsminister Mateusz Morawiecki og PiS-partiet. Tidligere denne måneden fikk han hundretusenvis av regjeringsmotstandere ut i gatene i det som er blitt betegnet som den største demonstrasjonen noensinne i den polske hovedstaden Warszawa.

[ Palestinakomiteen: - Norge kan stoppe noe som ligner på en begynnelse av folkemord ]

Svekket demokratiet

PiS har i løpet av sin tid ved makten svekket demokratiet ved blant annet å undergrave domstolenes uavhengighet. De har redusert retten til abort. PiS har dessuten en svært restriktiv holdning til LHBTQ-samfunnet. Ekteskap mellom likekjønnede par er ikke lov i Polen, og kampen for økte rettigheter for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og skeive, er ifølge PiS en trussel mot den katolske kirken og mot tradisjonelle familieverdier.

De siste meningsmålingene viser at støtten til Tusk og Civic er på vei opp, selv om det fortsatt ligger bak PiS.

Det er ikke bare politisk Tusk og Kaczynski er bitre fiender. Kaczynski har anklaget Tusk for å ha et «moralsk ansvar» at tvillingbroren Lech døde i en flyulykke i Russland i 2010. Lech Kaczynski var på den tiden president i Polen, mens Tusk var statsminister.

[ Krig og død som fredagsunderholdning er smakløst, vulgært og uakseptabelt ]

En fatal flyulykke

Flyet med Lech og flere andre polske toppledere var på vei til Smolensk for å markere massakren på tusenvis av polakker utført av sovjetisk hemmelig politi under andre verdenskrig, da det krasjet.

Etterforskningen i etterkant viste at dårlig vær, manglende kontroll over lufttrafikken samt personlig feil fra pilotens side førte til ulykken. Men Kaczynski har anklaget Tusks regjering for å ha planlagt turen på en uforsvarlig måte og dessuten for mangelfull etterforskning.

Fiendskapet mellom de to partene ble eksponert på den internasjonale scenen da PiS-regjeringen forsøkte – men mislyktes – å blokkere for Tusk gjenvalg som EU-sjef i 2017. Regjeringen mente at Tusk hadde misbrukt sin makt som president i Det europeiske råd for å blande seg inn i polsk innenrikspolitikk.

[ Jaroslaw Kaczynski – Polens sterke, populistiske høyreleder ]

Gir seg ikke så lett

Tusk er altså ikke en mann som gir seg så lett. Mange peker på oppveksten hans i industribyen Gdansk som forklaring på at han er blitt en så sterk fighter. Gdansk var åsted for store, politiske og blodige demonstrasjoner i 1970, hendelser som senere førte til stiftelsen av den frie fagbevegelsen Solidaritet.

Selv sier fotballgale Tusk at han som ung mann var en typisk hooligan.

– Etter fotballkamper streifet vi rundt i gatene på jakt etter slåsskamp fortalte han en gang til The Financial Times.

Fotball er fortsatt hans store besettelse, men nå kan han godta kampresultater uten å måtte rase ut etterpå.

Som voksen studerte Tusk historie. Han startet en liten privat virksomhet som industrimaler under kommunismen, noe som var sjelden den gang. Men det kommunistiske styret tillot små foretak.

Etter at det kommunistiske styret falt, dannet Tusk og andre et liberalt parti, som presset på for en omfattende privatisering av den statlige økonomien. I 2001 var han med på å grunnlegge den politiske plattformen Civic.

[ Vy satser på Sverige: 20 daglige avganger til Göteborg ]

Styrte gjennom kriser

Som statsminister styrte Tusk Polen gjennom global finanskrise, som eneste EU-land som klarte å opprettholde veksten.

Han er gift med Malgorzata Tusk og har to voksne barn.

Tusk er stolt av sin familiebakgrunn som Kasjuber – en vestslavisk minoritetsgruppe fra Gdansk-regionen. Han oppdaget røttene sine først som voksen, noe som fikk ham til å lære seg språket, som er en dialekt av det utdødde pommerske språket.

[ Han har selv flyktet fra krig. Nå frykter han blodig, urban strid i Gaza ]