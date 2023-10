Umulig å evakuere sykehus på Gaza: – Skal de bombe og drepe dem?

Beskjeden fra Gazas helsemyndigheter er at de har tatt et aktivt valg om å nekte å evakuere sykehusene. Det til tross for at beskjeden fra Israel er at alle sivile må ut av Gaza by og Nord-Gaza.

Israel sier de har gitt evakueringsbeskjeden for å skåne sivile. De sier også at de gjør sitt ytterste for ikke å ramme sivile i angrep.

Visehelseminister Yousef Abu Reech på Gaza forklarer i et lydklipp Gilbert har delt med NTB hvorfor det er umulig å evakuere Shifa-sykehuset og de andre store sykehusene på Gaza.

– Det er verre enn før her nå. Ingen kan forestille seg hva som skjer på bakken. Det er helt forferdelig, sier Reech.

– Alle sykehusene våre er fulle av syke og sårede pasienter. Mange pasienter er ikke stabile. Selv hvis vi hadde hatt mulighet til å evakuere dem, er de ikke stabile nok til å bli flyttet. Ingen kan evakuere disse sykehusene, sier visehelseministeren.

– Umulig

Overlege Mads Gilbert, som er i Kairo etter å ha dratt ned for å forsøke å komme seg inn på Gaza for å hjelpe, sier han kjenner Reech godt og stoler helt på hans vurdering. Samtidig sier han det er medisinskfaglig lett å forstå.

– Det er fullstendig umulig å evakuere sykehusene på Gaza nå, sier Gilbert til NTB.

FN, Leger Uten Grenser, WHO og en rekke organisasjoner har advart mot katastrofe etter Israels evakueringsbeskjed. Israel har varslet militæroperasjoner og har en styrke på over 360.000 soldater nær Gaza.

Han viser til at det er opp mot 8000 skadde, av dem 1900 barn. Mange av dem har knusningsskader fra bygninger som har rast sammen.

Jordskjelv og atombombe

– Når man ser på dronebilder fra Gaza ser det ut som det har vært jordskjelv eller en atombombe. Det er nabolag som er slettet med jorda. Når mennesker er inne i slike bygninger, blir det mye knusningsskader og stumpe skader mot bryst og andre steder, sier Gilbert.

– Å flytte slike kirurgiske pasienter ut av sykehusene … Det sier seg selv at det er helt absurd å true med at sykehusene skal tømmes. De sier fristen er utsatt. Det er helt absurd, sier Gilbert.

I tillegg har mange krigsskadepasienter behov for å skifte bandasjer regelmessig og rense sår. Flere ganger i døgnet.

– Det krever bedøvelse, det krever vante og trente folk og plass til å gjøre det. Med den enorme mengden skadde, er det en formidabel arbeidsoppgave som ikke kan løses ute på gata, sier Gilbert.

[ – Det var et «før og etter» 11. september. Det samme vil skje i Midtøsten ]

På flukt i natten

Han sier at av dem han har vært i kontakt med på Gaza, har to av tre valgt å høre på Israel og flykte. Det betyr i så fall ti- og hundretusener av palestinere på flukt.

– De skal vandre i den palestinske natten i et utbombet område uten lys og noen form for beskyttelse. Det er et bilde av en situasjon, en menneskeskapt situasjon, som får Dantes Inferno til å se ut mildt ut, sier Gilbert.

Sykehusene var allerede i knestående før evakueringsbeskjeden. Nå frykter Gilbert hva som skjer med dem som blir igjen.

– De konsekvensene er uoverskuelig. Det må den israelske hæren svare for. Om de har tenkt å bombe sykehusene, eller drepe de som er der? Etter det vi har sett de siste dagene, er alt mulig, sier Gilbert.

[ Vestens likegyldighet har fått sin dom ]

Takker Norge

Han sier at 50–60 prosent av de drepte er kvinner og barn, og et brudd på folkeretten.

Gilbert ber verdenssamfunnet reagere. Han sier det legges merke til internasjonalt at Norge fordømmer Israels blokade, noe utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde fredag morgen.

– Det er bra at våre myndigheter har gått ut med en klar fordømmelse. Det er jeg glad for. Jeg håper at Norge tør å ha en tydelig og selvstendig moralsk linje også i dagene framover, sier Gilbert.