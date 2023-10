Klart nei i urfolksavstemning i Australia

I Australia krever opprettelsen av en slik forsamling en grunnlovsendring, og ulikt i Norge må alle grunnlovsendringer opp til folkeavstemning. Avstemningen om en såkalt «Indigenous Voice» er den første nasjonale folkeavstemningen siden 1999.

Etter at halvparten av stemmene er telt opp er det klart at over 59 prosent har stemt nei. Resultatet er ennå ikke offisielt, men bestrides ikke.

Statsminister Anthony Albanese legger skylda for nederlaget på opposisjonspolitikerne som har drevet valgkamp mot det. Albanese lovet å holde avstemningen da han ble valgt i fjor, og tok ansvaret for at den ble gjennomført til tross for sviktende støtte blant velgerne.

– Jeg hadde en plikt, som en politiker med samvittighet, til å legge dette fram for det australske folket, sa Albanese lørdag.

Det australske urfolket aboriginer utgjør rundt 2,6 prosent av landets befolkning.

