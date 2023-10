FN-ekspert advarer mot etnisk rensing av palestinere

– FN og medlemslandene må trappe opp innsatsen for å mekle fram en umiddelbar våpenhvile mellom partene, før det er for sent å snu, sier Francesca Albanese om situasjonen på okkupert palestinsk territorium og i Israel.

Hun er FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i okkuperte palestinske områder

– Det er alvorlig fare for at det vi er vitne til, kan bli en gjentakelse av nakbaen i 1948 og naksaen i 1967, men i et større omfang. Verdenssamfunnet må gjøre alt for å hindre at dette skjer igjen, sier Albanese.

Masseflukt

«Nakba» er den arabiske betegnelsen på katastrofen da 750.000 palestinere ble drevet på flukt fra sine hjem i forbindelse med at staten Israel ble opprettet.

«Naksa» betyr tilbakeslag og viser til Israels okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen, som drev 350.000 palestinere på flukt.

– Israel har tidligere utført etnisk rensing i stort omfang i krigståke, sier Albanese.

Ifølge Albanese har israelske offentlige tjenestemenn åpent tatt til orde for et nytt «nakba».

– Igjen, i selvforsvarets navn, forsøker Israel å rettferdiggjøre det som vil kunne utgjøre etnisk rensing, fortsetter FN-eksperten.

Ber verdenssamfunnet gripe inn

Hun mener verdenssamfunnet har et ansvar for å forhindre forbrytelser og beskytte sivile.

– Verdenssamfunnet må stanse disse sjokkerende bruddene på folkeretten nå, før tragisk historie gjentar seg. Det haster, sier Albanese.

Israel har avvist kritikken mot krigføringen og sier de utfører alle sine operasjoner på Gazastripen i samsvar med krigens regler.

Gazastripen regnes av FN som israelskokkupert område. Befolkningen har siden 2007 opplevd fem kriger. Samtidig har Israel og Egypt håndhevet en streng blokade som EU allerede i 2008 beskrev som kollektiv avstraffelse.

Over 3500 drepte

Hamas, som styrer Gazastripen, gikk massivt til angrep på Israel 7. oktober og drepte over 1300 mennesker, de fleste av dem sivile.

Siden har Israel gjennomført over 6000 luftangrep mot den tett befolkede Gazastripen. Over 2200 palestinere er drept, blant dem over 700 barn, ifølge Gazas helsedepartement. Over 7600 mennesker skal være såret, og hundretusenvis er ifølge FN drevet på flukt som følge av flyangrepene.

Både israelske okkupasjonsstyrker og palestinske Hamas må umiddelbart stilles til ansvar for forbrytelsene de har begått, mener spesialrapportøren.

– Palestinere og israelere fortjener å leve i fred, med like rettigheter, verdighet og frihet, sier Albanese.

«Evakueringsordre»

12. oktober ga den israelske hæren ordre om at halve Gazastripens befolkning, 1,1 million mennesker, måtte forlate sine hjem og reise sørover innen 24 timer. Det er umulig å gjennomføre, ifølge FNs nødhjelpskontor. Samtidig fortsatte flyangrepene, og fristen ble siden utsatt til lørdag mens Israel forbereder en bakkeinvasjon med mål om å knuse Hamas.

Det finnes ingen trygge fluktruter for sivile, ifølge hjelpeorganisasjoner. Israel har innført en full blokade og kuttet tilgangen på vann, mat, drivstoff og strøm.

Rafah ved Egypt, den eneste grenseovergangen som etter 7. oktober har vært delvis åpen, er stengt som følge av israelske flyangrep.

