Det går fram av uttalelser fra de israelske og palestinske presidentkontorene.

Netanyahu sa i sin samtale at «enhet og besluttsomhet» er nødvendig for å oppnå målene Israel har satt seg i kampen mot Hamas. Han takket Biden for USAs støtte.

Abbas’ kontor sier den palestinske lederen understreket at han fullstendig avviser fordrivelse av palestinere fra Gazastripen.

