Axios: Iran har sendt advarsel til Israel

Iran skal via FN-kanaler ha advart Israel om at de kan komme til å gripe inn hvis den israelske militæroperasjonen mot Gazastripen fortsetter, melder Axios.

Axios viser til opplysninger fra to diplomatkilder med kjennskap til situasjonen.

De sier at iranerne understreket at de ikke ønsker videre eskalering i krigen mellom Hamas og Israel, men at landet vil gripe inn hvis Israels militæroperasjon mot Gazastripen fortsetter.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian møtte den norske FN-utsendingen Tor Wennesland i Beirut lørdag, ifølge diplomatkildene. Wennesland oppfordret ministeren til å bidra til å forhindre at konflikten sprer seg.

[ Palestinakomiteen: - Norge kan stoppe noe som ligner på en begynnelse av folkemord ]