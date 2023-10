WHO: Masseevakuering på Gazastripen vil være katastrofalt

– En masseevakuering vil være katastrofalt – for pasienter, helsearbeidere og andre sivile etterlatt eller fanget i menneskestrømmen, sier WHO i en uttalelse fredag kveld.

– Med pågående luftangrep og stengte grenser har ikke sivile noe trygt sted å reise til. Nesten halvparten av befolkningen på Gazastripen er under 18 år, sier organisasjonen videre.

Israels hær sier at de har bedt alle i Gaza by om å evakuere sørover. Ifølge FN har de gitt samme beskjed til alle i Nord-Gaza. Det gjelder 1,1 millioner mennesker.

Årsaken er at hæren kommer til å gjennomføre betydelige militæroperasjoner i Gaza by de neste dagene.

Sykehusene på Gazastripen er på bristepunktet, advarer leder Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO. Samtidig melder helsemyndighetene på Gazastripen om at det er umulig å evakuere sårbare pasienter fra sykehus i Nord-Gaza, ifølge WHO.

WHO melder videre at det å flytte alvorlig syke mennesker i enklaven, blant dem pasienter som ligger i respirator, utgjør en «dødsdom».

[ – De vil antakelig skyte på det som rører seg ]