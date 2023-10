Israels forsvarsminister sier de skal velte Hamas

Gallant møtte fredag sin amerikanske motpart Lloyd Austin i Tel Aviv.

– Vi kommer til å velte Hamas' styre og ødelegge deres militære kapasitet, sa Gallant på en pressekonferanse sammen med Austin.

Gallant sa også at den israelske offensiven mot Hamas vil bli langvarig og kraftfull, og at den vil føre til varige endringer av konflikten. Det er ventet at Israel vil starte en bakkeinvasjon av Gaza som svar på angrepet fra Hamas.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin gjentok at de vil sørge for at Israel har alt de trenger for å forsvare seg.

– Vi står sammen med Israel, akkurat som vi står sammen med Ukraina, sa Austin.

Gallant benyttet i tillegg muligheten til å understreke Irans rolle i konflikten. Han mener Hamas er del av en «ondskapens akse», sammen Iran og Hizbollah.